Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из лучших дней города. Пермь, электричка, вагон, колесная пара, поездка, человек, люди, локомотив, лето, перевозки, досуг, мужчина, отдых, пассажиры, пасмурная погода, ржд, туризм, железная дорога, поезд, облачность, пассажироперевозки, железные пути
Спасатели выехали к месту ЧП, добавил Чибис Фото:

В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«По происшествию с поездом №11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия», — сообщил губернатор Чибис. Сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Он уточнил, что на место происшествия направлены бригады скорой помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. «По происшествию с поездом №11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия», — сообщил губернатор Чибис. Сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Он уточнил, что на место происшествия направлены бригады скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...