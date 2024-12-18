Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области

18 декабря 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Спасатели выехали к месту ЧП, добавил Чибис Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. «По происшествию с поездом №11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия», — сообщил губернатор Чибис. Сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Он уточнил, что на место происшествия направлены бригады скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. «По происшествию с поездом №11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия», — сообщил губернатор Чибис. Сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Он уточнил, что на место происшествия направлены бригады скорой помощи.