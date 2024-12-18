Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области

Спасатели выехали к месту ЧП, добавил Чибис
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«По происшествию с поездом №11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия», — сообщил губернатор Чибис. Сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Он уточнил, что на место происшествия направлены бригады скорой помощи.
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