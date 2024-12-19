Силовики намерены выяснить, как убийца генерала Кириллова попал в Россию

Следственные органы устанавливают обстоятельства, при которых исполнитель теракта, повлекшего гибель начальника войск химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, смог проникнуть на территорию России. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Кириллов и Поликарпов погибли 17 декабря в результате взрыва в Москве.
Подозреваемый, гражданин Узбекистана, задержан. Он заявил, что ему было обещано 100 тысяч долларов и убежище в Евросоюзе за выполнение задания украинских спецслужб. Мощность взрывного устройства превышала один килограмм в тротиловом эквиваленте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Кириллов, препятствовал Западу в манипуляциях с темой химического оружия, передает RT.
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