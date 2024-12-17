Мощность бомбы, от которой погиб Кириллов, составила 1 кг тротила

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В Москве мощность сработавшего возле дома Кириллова СВУ превысила 1 кг тротила
В Москве мощность сработавшего возле дома Кириллова СВУ превысила 1 кг тротила Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Мощность самодельного взрывного устройства, сработавшего в Москве и приведшего к гибели начальника РХБЗ Игоря Кириллова, оказалась более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Мощность взрывного устройства, по уточненным данным, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте», — заявили ТАСС в органах. Ранее предполагалось, что мощность устройства не превышает 300 граммов.

Ранее на Рязанском проспекте в столице во дворе одного из жилых зданий произошла трагедия в виде взрыва. В результате этого инцидента скончались два человека, среди которых был генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На место событий незамедлительно прибыли экстренные службы. Следственный комитет инициировал уголовное дело.

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Мощность самодельного взрывного устройства, сработавшего в Москве и приведшего к гибели начальника РХБЗ Игоря Кириллова, оказалась более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Мощность взрывного устройства, по уточненным данным, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте», — заявили ТАСС в органах. Ранее предполагалось, что мощность устройства не превышает 300 граммов. Ранее на Рязанском проспекте в столице во дворе одного из жилых зданий произошла трагедия в виде взрыва. В результате этого инцидента скончались два человека, среди которых был генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На место событий незамедлительно прибыли экстренные службы. Следственный комитет инициировал уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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