19 декабря 2024

РБК: глава военной контрразведки ФСБ Юрьев ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовик отправился в отставку по своему желанию, пишет РБК
Силовик отправился в отставку по своему желанию, пишет РБК Фото:

Генерал-полковник Николай Юрьев ушел в отставку с поста руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. О его уходе на пенсию по собственному желанию сообщили источники РБК.

«Указ о снятии генерала с должности был подписан в понедельник, 16 декабря. [Юрьев] ушел на пенсию по собственному желанию», — рассказал один из собеседников РБК. Информация о возможной отставке Юрьева также появилась ранее в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

С момента ухода Юрьева обязанности руководителя департамента временно будет исполнять один из его заместителей. На данный момент место руководителя остается вакантным, и имя нового кандидата пока не озвучено. Все заместители генерала продолжат свою работу в департаменте, подчеркнули источники РБК.

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Генерал-полковник Николай Юрьев ушел в отставку с поста руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. О его уходе на пенсию по собственному желанию сообщили источники РБК. «Указ о снятии генерала с должности был подписан в понедельник, 16 декабря. [Юрьев] ушел на пенсию по собственному желанию», — рассказал один из собеседников РБК. Информация о возможной отставке Юрьева также появилась ранее в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти». С момента ухода Юрьева обязанности руководителя департамента временно будет исполнять один из его заместителей. На данный момент место руководителя остается вакантным, и имя нового кандидата пока не озвучено. Все заместители генерала продолжат свою работу в департаменте, подчеркнули источники РБК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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