РБК: глава военной контрразведки ФСБ Юрьев ушел в отставку

Генерал-полковник Николай Юрьев ушел в отставку с поста руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. О его уходе на пенсию по собственному желанию сообщили источники РБК.
«Указ о снятии генерала с должности был подписан в понедельник, 16 декабря. [Юрьев] ушел на пенсию по собственному желанию», — рассказал один из собеседников РБК. Информация о возможной отставке Юрьева также появилась ранее в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
С момента ухода Юрьева обязанности руководителя департамента временно будет исполнять один из его заместителей. На данный момент место руководителя остается вакантным, и имя нового кандидата пока не озвучено. Все заместители генерала продолжат свою работу в департаменте, подчеркнули источники РБК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.