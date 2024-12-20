Shot: поджигатель ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО

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Поджигатель ростовской мэрии найден мертвым спустя пять часов после вынесения приговора
Поджигатель ростовской мэрии найден мертвым спустя пять часов после вынесения приговора Фото:

Осужденный за поджог здания мэрии в Ростовской области 39-летний Роман Шведов (внесен в перечень террористов и экстремистов) покончил с собой в СИЗО спустя несколько часов после вынесения приговора. Шведов был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за совершение террористического акта.

«Поджигатель ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО после приговора», — сообщил telegram-канал Shot. Спустя пять часов после вынесения приговора тело Шведова обнаружили в одиночной камере.

В 2022 году Шведов совершил нападение на администрацию Зимовниковского района, бросив в окно здания баллон с бензином. До вынесения приговора защита Шведова неоднократно подавала апелляции с целью сокращения срока наказания, однако они были отклонены. 

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Осужденный за поджог здания мэрии в Ростовской области 39-летний Роман Шведов (внесен в перечень террористов и экстремистов) покончил с собой в СИЗО спустя несколько часов после вынесения приговора. Шведов был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за совершение террористического акта. «Поджигатель ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО после приговора», — сообщил telegram-канал Shot. Спустя пять часов после вынесения приговора тело Шведова обнаружили в одиночной камере. В 2022 году Шведов совершил нападение на администрацию Зимовниковского района, бросив в окно здания баллон с бензином. До вынесения приговора защита Шведова неоднократно подавала апелляции с целью сокращения срока наказания, однако они были отклонены. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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