Shot: поджигатель ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО

Осужденный за поджог здания мэрии в Ростовской области 39-летний Роман Шведов (внесен в перечень террористов и экстремистов) покончил с собой в СИЗО спустя несколько часов после вынесения приговора. Шведов был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за совершение террористического акта.
«Поджигатель ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО после приговора», — сообщил telegram-канал Shot. Спустя пять часов после вынесения приговора тело Шведова обнаружили в одиночной камере.
В 2022 году Шведов совершил нападение на администрацию Зимовниковского района, бросив в окно здания баллон с бензином. До вынесения приговора защита Шведова неоднократно подавала апелляции с целью сокращения срока наказания, однако они были отклонены.
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