Российских спортсменов допустили до олимпийской квалификации

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Спортсменам из России и Беларуси разрешили участвовать в олимпийской квалификации
Спортсменам из России и Беларуси разрешили участвовать в олимпийской квалификации Фото:

Российским спортсменам разрешили участие в олимпийской квалификации в некоторых соревнованиях. Об этом говорится в опубликованном документе на сайте ISU (Международный союз конькобежцев).

«Только один нейтральный спортсмен от членов ISU в России и такой же нейтральный спортсмен из Беларуси имеют право участвовать в отдельных видах соревнований... без эстафетного или командного участия», — говорится в докладе. Решение опубликовано на сайте ISU.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны подать заявки на участие в квалификационных соревнованиях до 28 февраля 2025 года. Такой срок установлен для участия в индивидуальных дисциплинах.

В 2022 году спортсменов из России отстранили от участия в международных соревнованиях на фоне начавшейся СВО. С того момента фигуристы и конькобежцы не были на международных стартах.

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Российским спортсменам разрешили участие в олимпийской квалификации в некоторых соревнованиях. Об этом говорится в опубликованном документе на сайте ISU (Международный союз конькобежцев). «Только один нейтральный спортсмен от членов ISU в России и такой же нейтральный спортсмен из Беларуси имеют право участвовать в отдельных видах соревнований... без эстафетного или командного участия», — говорится в докладе. Решение опубликовано на сайте ISU. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны подать заявки на участие в квалификационных соревнованиях до 28 февраля 2025 года. Такой срок установлен для участия в индивидуальных дисциплинах. В 2022 году спортсменов из России отстранили от участия в международных соревнованиях на фоне начавшейся СВО. С того момента фигуристы и конькобежцы не были на международных стартах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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