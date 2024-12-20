Российских спортсменов допустили до олимпийской квалификации

Российским спортсменам разрешили участие в олимпийской квалификации в некоторых соревнованиях. Об этом говорится в опубликованном документе на сайте ISU (Международный союз конькобежцев).
«Только один нейтральный спортсмен от членов ISU в России и такой же нейтральный спортсмен из Беларуси имеют право участвовать в отдельных видах соревнований... без эстафетного или командного участия», — говорится в докладе. Решение опубликовано на сайте ISU.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны подать заявки на участие в квалификационных соревнованиях до 28 февраля 2025 года. Такой срок установлен для участия в индивидуальных дисциплинах.
В 2022 году спортсменов из России отстранили от участия в международных соревнованиях на фоне начавшейся СВО. С того момента фигуристы и конькобежцы не были на международных стартах.
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