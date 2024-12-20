Украинский блогер Бабич заявил, что навсегда переехал в Россию

Украинский блогер и певец Артур Бабич решил навсегда переехать в Россию. По его мнению, в стране больше возможностей для создания контента. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Украинский блогер Артур Бабич переехал в Россию. Навсегда», — передает telegram-канал, ссылаясь на слова самого блогера. Он отметил, что больше не планирует уезжать за границу, потому что в РФ есть больше возможностей для создания контента.
Артур Бабич после начала украинского конфликта уехал из России в США, однако там он начал жаловаться на трудности в коммуникации и отсутствие денег. Потом он отправился в Армению, но и там не осел. За слова блогера о том, что он скучает по РФ, на Украине его прозвали предателем.
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