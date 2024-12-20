Украинский блогер Бабич заявил, что навсегда переехал в Россию

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Артур Бабич хочет навсегда переехать в Россию и делать контент для блога в стране
Артур Бабич хочет навсегда переехать в Россию и делать контент для блога в стране Фото:

Украинский блогер и певец Артур Бабич решил навсегда переехать в Россию. По его мнению, в стране больше возможностей для создания контента. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Украинский блогер Артур Бабич переехал в Россию. Навсегда», — передает telegram-канал, ссылаясь на слова самого блогера. Он отметил, что больше не планирует уезжать за границу, потому что в РФ есть больше возможностей для создания контента. 

Артур Бабич после начала украинского конфликта уехал из России в США, однако там он начал жаловаться на трудности в коммуникации и отсутствие денег. Потом он отправился в Армению, но и там не осел. За слова блогера о том, что он скучает по РФ, на Украине его прозвали предателем. 

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Украинский блогер и певец Артур Бабич решил навсегда переехать в Россию. По его мнению, в стране больше возможностей для создания контента. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Украинский блогер Артур Бабич переехал в Россию. Навсегда», — передает telegram-канал, ссылаясь на слова самого блогера. Он отметил, что больше не планирует уезжать за границу, потому что в РФ есть больше возможностей для создания контента.  Артур Бабич после начала украинского конфликта уехал из России в США, однако там он начал жаловаться на трудности в коммуникации и отсутствие денег. Потом он отправился в Армению, но и там не осел. За слова блогера о том, что он скучает по РФ, на Украине его прозвали предателем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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