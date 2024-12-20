Жительница ХМАО отметила столетний юбилей

Вековой юбилей отметила жительница села Покур (ХМАО) Варвара Федоровна Белкова. Поздравления от президента страны Владимира Путина имениннице передали власти Нижневартовского района.
«В селе Покур отметили вековой юбилей жительницы Варвары Федоровны Белковой. Свою сотую годовщину она провела в кругу родных и близких, которые пришли поздравить долгожительницу. Поздравления ей направили глава района Борис Саломатин и президент России Владимир Путин», — сообщали власти района в telegram-канале.
Варвара Федоровна имеет звание труженика тыла и ветерана труда. Внук поделился трудной судьбой бабушки — ее муж не вернулся с фронта в годы Великой Отечественной войны, а сама она трудилась в колхозе. Несколько лет назад Варвара Федоровна перебралась ближе к родственникам в югорское село.
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