20 декабря 2024

Жительница ХМАО отметила столетний юбилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Имениннице вручили цветы и подарки
Имениннице вручили цветы и подарки Фото:

Вековой юбилей отметила жительница села Покур (ХМАО) Варвара Федоровна Белкова. Поздравления от президента страны Владимира Путина имениннице передали власти Нижневартовского района.

«В селе Покур отметили вековой юбилей жительницы Варвары Федоровны Белковой. Свою сотую годовщину она провела в кругу родных и близких, которые пришли поздравить долгожительницу. Поздравления ей направили глава района Борис Саломатин и президент России Владимир Путин», — сообщали власти района в telegram-канале.

Варвара Федоровна имеет звание труженика тыла и ветерана труда. Внук поделился трудной судьбой бабушки — ее муж не вернулся с фронта в годы Великой Отечественной войны, а сама она трудилась в колхозе. Несколько лет назад Варвара Федоровна перебралась ближе к родственникам в югорское село.

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Вековой юбилей отметила жительница села Покур (ХМАО) Варвара Федоровна Белкова. Поздравления от президента страны Владимира Путина имениннице передали власти Нижневартовского района. «В селе Покур отметили вековой юбилей жительницы Варвары Федоровны Белковой. Свою сотую годовщину она провела в кругу родных и близких, которые пришли поздравить долгожительницу. Поздравления ей направили глава района Борис Саломатин и президент России Владимир Путин», — сообщали власти района в telegram-канале. Варвара Федоровна имеет звание труженика тыла и ветерана труда. Внук поделился трудной судьбой бабушки — ее муж не вернулся с фронта в годы Великой Отечественной войны, а сама она трудилась в колхозе. Несколько лет назад Варвара Федоровна перебралась ближе к родственникам в югорское село.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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