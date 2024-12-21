Федеральное правительство США приостанавливает работу

Федеральное правительство США сейчас временно не работает (шатдаун) из-за того, что Сенат не успел принять проект временного бюджета до полуночи по времени Вашингтона (8:00 по мск). Об этом стало известно из трансляции голосования.
Президент США Джо Байден заявил о своей готовности поддержать законопроект. У правительства сейчас выходные дни, и шатдаун носит статус формального характера. Однако ситуация может усугубиться, если законопроект не будет принят и подписан до начала следующей рабочей недели. Трансляция голосования ведется американским телеканалом C-Span.
Это не первый подобный случай в США. Остановка работы правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда был утвержден нынешний процесс согласования бюджета. Наиболее продолжительный шатдаун пришелся на первую администрацию президента Дональда Трампа и длился 35 дней.
Обновлено в 8:48 по мск. Сенат принял законопроект о продлении финансирования федерального правительства.
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