Федеральное правительство США приостанавливает работу

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Правительство США остановило работу из-за того, что Сенат не успел принять законопроект временного бюджета
Правительство США остановило работу из-за того, что Сенат не успел принять законопроект временного бюджета Фото:

Федеральное правительство США сейчас временно не работает (шатдаун) из-за того, что Сенат не успел принять проект временного бюджета до полуночи по времени Вашингтона (8:00 по мск). Об этом стало известно из трансляции голосования.

Президент США Джо Байден заявил о своей готовности поддержать законопроект. У правительства сейчас выходные дни, и шатдаун носит статус формального характера. Однако ситуация может усугубиться, если законопроект не будет принят и подписан до начала следующей рабочей недели. Трансляция голосования ведется американским телеканалом C-Span.

Это не первый подобный случай в США. Остановка работы правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда был утвержден нынешний процесс согласования бюджета. Наиболее продолжительный шатдаун пришелся на первую администрацию президента Дональда Трампа и длился 35 дней. 

Обновлено в 8:48 по мск. Сенат принял законопроект о продлении финансирования федерального правительства. 

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Федеральное правительство США сейчас временно не работает (шатдаун) из-за того, что Сенат не успел принять проект временного бюджета до полуночи по времени Вашингтона (8:00 по мск). Об этом стало известно из трансляции голосования. Президент США Джо Байден заявил о своей готовности поддержать законопроект. У правительства сейчас выходные дни, и шатдаун носит статус формального характера. Однако ситуация может усугубиться, если законопроект не будет принят и подписан до начала следующей рабочей недели. Трансляция голосования ведется американским телеканалом C-Span. Это не первый подобный случай в США. Остановка работы правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда был утвержден нынешний процесс согласования бюджета. Наиболее продолжительный шатдаун пришелся на первую администрацию президента Дональда Трампа и длился 35 дней.  Обновлено в 8:48 по мск. Сенат принял законопроект о продлении финансирования федерального правительства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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