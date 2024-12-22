Хуситы сбили американский истребитель

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Хуситы сбили истребитель США над Красным морем
Хуситы сбили истребитель США над Красным морем Фото:

Йеменские хуситы заявили о том, что им удалось сбить палубный истребитель ВМС США F/A-18. Они утверждают, что самолет сбит над акваторией Красного моря при попытке сил Америки и Великобритании атаковать авианосец «Гарри Трумэн». Об этом сообщает официальный спикер «Ансар Алла» Яхия Сарии. 

«В ходе операции был сбит самолет F/A-18 в ходе попыток истребителей отразить атаку (на авианосец ВСМ США — прим. URA.RU)», — сказал Сарии в эфире телеканала «Аль-Масира». По его словам, в операции они задействовали крылатые ракеты и беспилотники.

Ранее сообщалось, что истребитель военно-морских сил (ВМС) США F/A-18 был сбит над Красным морем. Это произошло в результате того, что военный крейсер открыл по ошибке огонь и сбил воздушное судно, сообщает Task and Purpose.

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Йеменские хуситы заявили о том, что им удалось сбить палубный истребитель ВМС США F/A-18. Они утверждают, что самолет сбит над акваторией Красного моря при попытке сил Америки и Великобритании атаковать авианосец «Гарри Трумэн». Об этом сообщает официальный спикер «Ансар Алла» Яхия Сарии.  «В ходе операции был сбит самолет F/A-18 в ходе попыток истребителей отразить атаку (на авианосец ВСМ США — прим. URA.RU)», — сказал Сарии в эфире телеканала «Аль-Масира». По его словам, в операции они задействовали крылатые ракеты и беспилотники. Ранее сообщалось, что истребитель военно-морских сил (ВМС) США F/A-18 был сбит над Красным морем. Это произошло в результате того, что военный крейсер открыл по ошибке огонь и сбил воздушное судно, сообщает Task and Purpose.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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