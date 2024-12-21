США по ошибке сбили свой истребитель

Истребитель военно-морских сил (ВМС) США F/A-18 был сбит над Красным морем. Это произошло в результате того, что военный крейсер открыл по ошибке огонь и сбил воздушное судно, сообщает Task and Purpose.
«Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов», — говорится в данных Центрального командования ВС США. Информацию передает Task and Purpose.
Отмечается, что крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Gettysburg по ошибке открыл огонь по истребителю F/A-18, взлетавшему с палубы крейсера. Обоих пилотов удалось спасти, отмечается, что один из них получил небольшие травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.