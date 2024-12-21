21 декабря 2024

США по ошибке сбили свой истребитель

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Истребитель ВМС США сбил американский крейсер, который по ошибке открыл огонь
Истребитель ВМС США сбил американский крейсер, который по ошибке открыл огонь Фото:

Истребитель военно-морских сил (ВМС) США F/A-18 был сбит над Красным морем. Это произошло в результате того, что военный крейсер открыл по ошибке огонь и сбил воздушное судно, сообщает Task and Purpose. 

«Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов», — говорится в данных Центрального командования ВС США. Информацию передает Task and Purpose. 

Отмечается, что крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Gettysburg по ошибке открыл огонь по истребителю F/A-18, взлетавшему с палубы крейсера. Обоих пилотов удалось спасти, отмечается, что один из них получил небольшие травмы. 

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Истребитель военно-морских сил (ВМС) США F/A-18 был сбит над Красным морем. Это произошло в результате того, что военный крейсер открыл по ошибке огонь и сбил воздушное судно, сообщает Task and Purpose.  «Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов», — говорится в данных Центрального командования ВС США. Информацию передает Task and Purpose.  Отмечается, что крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Gettysburg по ошибке открыл огонь по истребителю F/A-18, взлетавшему с палубы крейсера. Обоих пилотов удалось спасти, отмечается, что один из них получил небольшие травмы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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