Разрешение многоженства в России вызвало общественное недовольство: детали скандала

Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков. Это вызвало резкую критику со стороны общественности. На фетву отреагировали в Госдуме, Генпрокуратуре, РПЦ, а также в совете по правам человека. Подробности о скандале — в материале URA.RU.
Кто разрешил многоженство?
Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) принял решение, которое разрешает мусульманам страны вступать в религиозные браки с несколькими женщинами одновременно, но не более четырех. Заместитель председателя совета улемов и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что такие браки возможны только при условии справедливого и равноправного отношения к каждой из жен.
Особое внимание уделяется обеспечению равного материального положения, жилья и времени для каждой жены. Также необходимо согласие всех сторон на вступление в такой брак.
История конфликта
После объявления фетвы о разрешении многоженства Генеральная прокуратура России выразила своё несогласие, указав на противоречие с Семейным кодексом РФ, который запрещает быть женатым на нескольких женщинах одновременно в рамках официально зарегистрированного брака. Генпрокуратура направила представление с требованием устранить нарушения законодательства.
Также депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нормы семейного права регламентируются Семейным кодексом. Он назвал фетву призывом к нарушению закона.
Мнение Совета по правам человека
Член Совета по правам человека Ева Меркачева выразила своё возмущение решением совета улемов ДУМ РФ, назвав его явным нарушением российского законодательства, передает газета «Ведомости». Она подчеркнула, что такое решение вызывает широкий общественный резонанс и недоумение среди правозащитников и юристов, особенно в сложный период для страны.
«Честно говоря, многие правозащитники и юристы впали в ступор. Я общалась со многими экспертами, которые не знали даже, как на это реагировать, потому что явное нарушение российского законодательства», — сказала она.
Мнение РПЦ
Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил сомнение в том, что многоженство может помочь решить демографические проблемы России. Он указал на исторический опыт Российской империи, где население успешно росло без многоженства. Кипшидзе подчеркнул, что основная проблема заключается в разрушении традиционных семейных ценностей, что и приводит к демографическому кризису.
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