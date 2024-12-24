Путин исполнил желание девочки из Белгородской области

Президент России Владимир Путин исполнил желание 10-летней девочки Маргариты Руцинской из Белгородской области, которая участвовала в акции «Елка желаний». Девочка впервые прибыла в Москву с семьей и смогла прокатиться на вертолете.
«Прокатили вас на вертолете? Понравилось?» — уточнил у нее президент. Девочке и ее родителям по приезде в Москву в рамках акции устроили несколько экскурсий, в том числе дали возможность посмотреть Москву на вертолете и совершить тренировочный полет на тренажере «Сухой Суперджет-100».
Девочка — ученица 4А класса Шебекинской средней школы. Она испытывает страсть к полетам на самолетах и в перспективе рассматривает возможность обучения на летчика. Ее желанием было испытать себя в качестве пилота гражданской авиации, начав с тренировок на авиасимуляторе.
В Москву семья прибыла 22 декабря. Ранее столицу России они не посещали. В компании родителей девочка посетила организованную экскурсию по Национальному центру «Россия», съемки новогоднего выпуска телепрограммы «Поле чудес», вертолетную экскурсия по Подмосковью и балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко.
Кроме того, девочке предоставили возможность в компании летного директора авиакомпании «Россия» Георгия Баринова осмотреть самолет «Сухой Суперджет-100» и побывать в кабине воздушного судна. Позже семья побывала на экскурсии по авиатренажерному центру, Маргарите была предоставлена возможность совершить тренировочный полет на тренажере «Сухой Суперджет-100».
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