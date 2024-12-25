«Оборонлогистика»: причиной крушения российского судна «Урса Майор» стал теракт

Крушение российского судна «Урса Майор» в Средиземном море было вызвано терактом. Об этом сообщила транспортная компания «Оборонлогистика». По их данным, с правого борта судна произошли три взрыва.
«Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно «Урса Майор», принадлежащее компании», — говорится в сообщении пресс-службы компании, его передает РИА Новости. По их данным, на правом борту в районе кормы произошла серия из трех взрывов. Инциденты привели к тому, что судно накренилось на правый борт.
Ранее департамент ситуационно-кризисного управления МИД России сообщил о катастрофе сухогруза «Урса Майор», произошедшей в Средиземном море из-за взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа удалось спасти 14 человек, двое остаются пропавшими без вести. В операции по спасению приняли участие несколько кораблей, находившихся поблизости, а затем к ним присоединились испанские силы. Посольство России в Испании проводит разбирательство по факту гибели российского грузового корабля, который затонул в международных водах между Испанией и Алжиром.
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