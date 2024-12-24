Espanol: российское судно потерпело крушение в международных водах

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Судно Ursa Major потерпело крушение в водах из-за взрыва (архивное фото)
Судно Ursa Major потерпело крушение в водах из-за взрыва (архивное фото) Фото:

Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. По информации испанского издания Espanol, инцидент произошел накануне. В результате 14 членов экипажа были спасены, а двое числятся пропавшими без вести.

«Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между (муниципалитетом) Агилас (провинция Мурсия) и городам Оран (Алжир) <...> после взрыва в машинном отделении», — сказано в публикации. Сообщается, что двое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что судно Ursa Major было построено в 2009 году. В настоящий момент проводится расследование по факту происшествия.

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Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. По информации испанского издания Espanol, инцидент произошел накануне. В результате 14 членов экипажа были спасены, а двое числятся пропавшими без вести. «Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между (муниципалитетом) Агилас (провинция Мурсия) и городам Оран (Алжир) <...> после взрыва в машинном отделении», — сказано в публикации. Сообщается, что двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Отмечается, что судно Ursa Major было построено в 2009 году. В настоящий момент проводится расследование по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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