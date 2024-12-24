Espanol: российское судно потерпело крушение в международных водах

Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. По информации испанского издания Espanol, инцидент произошел накануне. В результате 14 членов экипажа были спасены, а двое числятся пропавшими без вести.
«Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между (муниципалитетом) Агилас (провинция Мурсия) и городам Оран (Алжир) <...> после взрыва в машинном отделении», — сказано в публикации. Сообщается, что двое членов экипажа числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что судно Ursa Major было построено в 2009 году. В настоящий момент проводится расследование по факту происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.