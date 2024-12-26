Путин ввел новые отчисления, которые будут платить россияне

Распространители рекламы в интернете будут обязаны отчислять в бюджет РФ 3% от квартального дохода. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.
Из документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов, следует, что распространители рекламы, операторы рекламных систем будут осуществлять обязательные отчисления от дохода, полученного в течение квартала в результате распространения рекламы в интернете. Эти отчисления будут направлены на господдержку программ электронных вычислительных машин и баз данных и развития и функционирования информационных ресурсов. Все они внесены правительством в соответствующий реестр. При этом владельцы сайтов телеканалов, радиоканалов и информационных агентств, на которых размещена реклама, выплачивать отчисления не будут.
Рекламодатели, заключившие договор с иностранными распространителями, обязаны удерживать обязательные отчисления из выплачиваемых им денег, говорится в документе. Сервисы информации о товарах и услугах и сервисы размещения рекламных объявлений должны выплачивать до 5% годового объема рекламы в интернете на социальную рекламу с 1 марта 2025 года.
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