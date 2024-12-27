Свердловчане сняли на видео падение обломков ракеты в тайгу

Жители Карпинска наблюдали за падением фрагментов ракеты «Союз» в тайгу
© Служба новостей «URA.RU»
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Ракету вывели на орбиту, а фрагменты ракеты-носителя упали в тайгу Фото:

Жители свердловского города Карпинск сняли на видео падение фрагментов ракеты «Союз», запущенной 25 декабря с «Байконура». Они поделились кадрами с URA.RU и рассказали о впечатлениях.

«Мы наблюдаем такую картину не первый раз, но это всегда интересно. Падение ракеты-носителя не столько видно, сколько слышно: какое-то время стоит мощный гул, потом раздается очень сильный хлопок. Люди, которые не знают, что происходит, обычно пугаются», — рассказал один из местных жителей.

По его словам, место, куда рухнула отделившаяся ступень и другие фрагменты, имеет очень большой радиус. Это таежные окрестности возле Карпинска, а также близлежащая территория Пермского края, куда гипотетически тоже могли приземлиться обломки. Сейчас их ищут два вертолета — сотрудники Роскосмоса совместно с МЧС. Вероятнее всего, найдены они будут после Нового года.

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Жители свердловского города Карпинск сняли на видео падение фрагментов ракеты «Союз», запущенной 25 декабря с «Байконура». Они поделились кадрами с URA.RU и рассказали о впечатлениях. «Мы наблюдаем такую картину не первый раз, но это всегда интересно. Падение ракеты-носителя не столько видно, сколько слышно: какое-то время стоит мощный гул, потом раздается очень сильный хлопок. Люди, которые не знают, что происходит, обычно пугаются», — рассказал один из местных жителей. По его словам, место, куда рухнула отделившаяся ступень и другие фрагменты, имеет очень большой радиус. Это таежные окрестности возле Карпинска, а также близлежащая территория Пермского края, куда гипотетически тоже могли приземлиться обломки. Сейчас их ищут два вертолета — сотрудники Роскосмоса совместно с МЧС. Вероятнее всего, найдены они будут после Нового года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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