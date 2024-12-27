Сотрудники полиции региона получили указание усилить охрану банкоматов из-за вероятной угрозы поджогов и порчи имущества. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Сотрудники полиции усилят охрану банкоматов, чтобы обезопасить их от возможного вредительства», — рассказали источники. По сведениям собеседников, для усиления будут привлекать сотрудников банковских организаций. Также будут продолжать предотвращать случаи перевода средств мошенникам.
Меры приняты в связи с участившимися по стране случаями вредительства. Граждане по указке мошенников пытаются повредить объекты банковских структур и правоохранительных органов.
Редакция обратилась за комментариями к представителям правоохранительных органов. Ответ ожидается.
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