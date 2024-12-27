27 декабря 2024

Курганских силовиков и банкиров отправляют охранять банкоматы от поджогов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане и области усилят охрану банкоматов
В Кургане и области усилят охрану банкоматов Фото:

Сотрудники полиции региона получили указание усилить охрану банкоматов из-за вероятной угрозы поджогов и порчи имущества. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Сотрудники полиции усилят охрану банкоматов, чтобы обезопасить их от возможного вредительства», — рассказали источники. По сведениям собеседников, для усиления будут привлекать сотрудников банковских организаций. Также будут продолжать предотвращать случаи перевода средств мошенникам.

Меры приняты в связи с участившимися по стране случаями вредительства. Граждане по указке мошенников пытаются повредить объекты банковских структур и правоохранительных органов.

Редакция обратилась за комментариями к представителям правоохранительных органов. Ответ ожидается.

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Сотрудники полиции региона получили указание усилить охрану банкоматов из-за вероятной угрозы поджогов и порчи имущества. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Сотрудники полиции усилят охрану банкоматов, чтобы обезопасить их от возможного вредительства», — рассказали источники. По сведениям собеседников, для усиления будут привлекать сотрудников банковских организаций. Также будут продолжать предотвращать случаи перевода средств мошенникам. Меры приняты в связи с участившимися по стране случаями вредительства. Граждане по указке мошенников пытаются повредить объекты банковских структур и правоохранительных органов. Редакция обратилась за комментариями к представителям правоохранительных органов. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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