В Курган для выступления на новогоднем корпоративе приезжал певец Александр Медведев (Шура). Он выступил на закрытой вечеринке местного застройщика Николая Жижина. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы инертеймент.
«Певец Шура выступил на новогоднем корпоративе застройщика Николая Жижина», — сообщил источник URA.RU. Также предполагается, что в соцсетях курганским ведущим Стасом Волосниковым было опубликовано видео с мероприятия, где выступил певец.
В разговоре с URA.RU Павел Депершмидт, директор певца Шуры, подтвердил, что артист прибыл в Курган в рамках рабочего визита. Он также уточнил, что Шура принял участие в новогоднем корпоративном мероприятии. На вопрос о том, кто был заказчиком мероприятия, Депершмидт ответить отказался. Согласно его словам, в настоящее время артист находится в Москве. По информации из открытых данных, стоимость выступления артиста варьируется от двух до двух с половиной миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что артиста Александра Медведева заметили в городе Кургане. Он и раньше посещал город: давал концерты и лечился в Центре Илизарова.
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