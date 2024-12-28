На атомном ледоколе «Якутия» подняли российский флаг

На Балтийском заводе ОСК прошла церемония поднятия государственного флага на атомном ледоколе «Якутия», который был построен по заказу ФГУП «Атомфлот». На его строительство ушло всего четыре года.
«Сегодня, благодаря усилиям наших судостроителей крупнейший в мире российский ледокольный флот пополнит еще один атомоход 'Якутия'. Строительство ледокола завершено всего за четыре года», — заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Его слова приводит пресс-служба ОСК. Он также отметил, что благодаря оптимизации производственных процессов удалось значительно сократить время постройки.
«Якутия» стала четвертым по счету и третьим серийным судном, построенным по проекту 22220. Ледоколы этой серии являются самыми большими и мощными в мире, их задача — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Судно сделано полностью из отечественных материалов, это позволило сократить время постройки. Корпус ледокола выполнен из коррозионностойкой стали и способен пробивать лед толщиной до трех метров, он оснащен двумя ядерными реакторами «РИТМ-200» с мощностью 175 МВт каждый и сроком службы 40 лет.
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