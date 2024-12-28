Нетаньяху перенесет операцию по удалению простаты

29 декабря 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху сложит обязанности из-за лечения Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы 29 декабря. Об этом сообщила его канцелярия. «25 декабря глава правительства прошел обследование в больнице „Хадасса“, где у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы», — говорится в заявлении канцелярии. После диагностики Нетаньяху прошел курс антибиотиков, который помог справиться с инфекцией. Следом ожидается операция. На период лечения Нетаньяху временно сложит обязанности премьер-министра Израиля. Его функции будет исполнять министр юстиции Ярив Левин, который уже замещал должность летом 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы 29 декабря. Об этом сообщила его канцелярия. «25 декабря глава правительства прошел обследование в больнице „Хадасса“, где у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы», — говорится в заявлении канцелярии. После диагностики Нетаньяху прошел курс антибиотиков, который помог справиться с инфекцией. Следом ожидается операция. На период лечения Нетаньяху временно сложит обязанности премьер-министра Израиля. Его функции будет исполнять министр юстиции Ярив Левин, который уже замещал должность летом 2023 года.