Нетаньяху перенесет операцию по удалению простаты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы 29 декабря. Об этом сообщила его канцелярия.
«25 декабря глава правительства прошел обследование в больнице „Хадасса“, где у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы», — говорится в заявлении канцелярии. После диагностики Нетаньяху прошел курс антибиотиков, который помог справиться с инфекцией. Следом ожидается операция.
На период лечения Нетаньяху временно сложит обязанности премьер-министра Израиля. Его функции будет исполнять министр юстиции Ярив Левин, который уже замещал должность летом 2023 года.
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