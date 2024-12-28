28 декабря 2024

Нетаньяху перенесет операцию по удалению простаты

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Биньямин Нетаньяху сложит обязанности из-за лечения Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы 29 декабря. Об этом сообщила его канцелярия.

«25 декабря глава правительства прошел обследование в больнице „Хадасса“, где у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы», — говорится в заявлении канцелярии. После диагностики Нетаньяху прошел курс антибиотиков, который помог справиться с инфекцией. Следом ожидается операция.

На период лечения Нетаньяху временно сложит обязанности премьер-министра Израиля. Его функции будет исполнять министр юстиции Ярив Левин, который уже замещал должность летом 2023 года.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы 29 декабря. Об этом сообщила его канцелярия. «25 декабря глава правительства прошел обследование в больнице „Хадасса“, где у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы», — говорится в заявлении канцелярии. После диагностики Нетаньяху прошел курс антибиотиков, который помог справиться с инфекцией. Следом ожидается операция. На период лечения Нетаньяху временно сложит обязанности премьер-министра Израиля. Его функции будет исполнять министр юстиции Ярив Левин, который уже замещал должность летом 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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