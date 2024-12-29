Дети, родившиеся с 2025 года, станут поколением «Бета»

Детей, родившихся после 2025 года, будут относить к «поколению Бета». Это новое поколение продлится до 2039 года, и к 2035 году его доля составит 16% мирового населения. Об этом рассказал социальный исследователь и автор термина «поколение Альфа» Марк Маккриндл.
«Они вырастут в мире, сформированном технологическими прорывами, меняющимися социальными нормами и растущим вниманием к устойчивому развитию и гражданственности. Понимание их потребностей, ценностей и предпочтений будет иметь решающее значение, поскольку мы предвидим, как они будут формировать будущее общества»,— сообщает «Коммерсант».
Исследователь считает, что дети, рожденные после 2025 года, будут жить в мире, где автоматизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Они могут стать первым поколением, регулярно использующим беспилотный транспорт и устройства дополненной реальности. Основные вызовы для этого поколения будут связаны с изменением климата, демографическими изменениями и урбанизацией, что сделает их более глобально мыслящими и ориентированными на сотрудничество.
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