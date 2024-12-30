В Польше заявили, что не пустят в страну часть украинцев после завершения конфликта с Россией

Польский депутат Туманович: украинские солдаты не смогут приехать в Польшу
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам польского депутата, украинские военные склонны к организованной преступности
По словам польского депутата, украинские военные склонны к организованной преступности Фото:

Польша должна уделить особое внимание тому, чтобы польские солдаты не участвовали в боевых действиях на территории Украины и чтобы украинские военные не пересекали границу Польши после завершения конфликта. Об этом сообщил депутат «Конфедерации» Витольд Туманович.

«Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они склонны организовывать организованную преступность, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу», — заявил Туманович. Его слова передает Do Rzeczy.

Парламентарий выразил опасения о том, что обсуждение этой проблемы пока не получило должного внимания в публичном пространстве. Он подчеркнул необходимость осознания и обсуждения данных вопросов на более высоком уровне для обеспечения национальной безопасности Польши.

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Польша должна уделить особое внимание тому, чтобы польские солдаты не участвовали в боевых действиях на территории Украины и чтобы украинские военные не пересекали границу Польши после завершения конфликта. Об этом сообщил депутат «Конфедерации» Витольд Туманович. «Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они склонны организовывать организованную преступность, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу», — заявил Туманович. Его слова передает Do Rzeczy. Парламентарий выразил опасения о том, что обсуждение этой проблемы пока не получило должного внимания в публичном пространстве. Он подчеркнул необходимость осознания и обсуждения данных вопросов на более высоком уровне для обеспечения национальной безопасности Польши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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