Польша должна уделить особое внимание тому, чтобы польские солдаты не участвовали в боевых действиях на территории Украины и чтобы украинские военные не пересекали границу Польши после завершения конфликта. Об этом сообщил депутат «Конфедерации» Витольд Туманович.
«Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они склонны организовывать организованную преступность, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу», — заявил Туманович. Его слова передает Do Rzeczy.
Парламентарий выразил опасения о том, что обсуждение этой проблемы пока не получило должного внимания в публичном пространстве. Он подчеркнул необходимость осознания и обсуждения данных вопросов на более высоком уровне для обеспечения национальной безопасности Польши.
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