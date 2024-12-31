Al Mayadeen: хуситы атаковали американский авианосец

Хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с помощью беспилотников и крылатых ракет. Об этом рассказал представитель вооруженных сил Йемена (YAF), возглавляемых мятежной фракцией тесно связанной с движением хуситов Яхья Сари.
«Представитель вооруженных сил Йемена (YAF) бригадный генерал Яхья Сари сказал, что две операции совпали с совместной операцией, проведенной военно-морскими, ракетными и беспилотными силами YAF, по нападению на американский авианосец USS Harry S. Truman», — приводит слова Сари telegram-канал Al Mayadeen English. Он добавил, что это совпало с подготовкой американских войск к воздушной атаке на Йемен.
Сари подтвердил успешное достижение целей операции, которая сорвала запланированное нападение со стороны США. Кроме того, YAF сообщили о двух успешных ракетных операциях: одна была направлена на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2», вторая — на электростанцию в Аль-Кудсе с применением ракеты «Зульфикар».
Йеменские хуситы ранее заявили о своей ответственности за крушение американского истребителя F/A-18 во время атаки на авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море, утверждая, что самолет был сбит в ходе оборонительных действий. Это противоречит информации США, согласно которой истребитель был случайно атакован самим крейсером во время взлета. Оба пилота выжили.
Также хуситы уничтожили американский беспилотник MQ-9 Reaper, передает 360.ru. В декабре они нанесли ракетный удар по Тель-Авиву, в результате которого пострадали 16 человек. Также в ноябре хуситы атаковали американские эсминцы в Красном и Аравийском морях с использованием дронов и ракет.
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