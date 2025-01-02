02 января 2025

В Свердловской области из-за оттепели закрываются ледяные горки

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническая приемка Ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледяные скульптуры, ледяной городок, ледовые фигуры, ледяные горки
Кататься на них в плюсовую температуру опасно Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) из-за оттепели закрыли катание с горок в ледовом городке Парка культуры и отдыха. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Пришли с ребенком утром покататься, и вот тебе на! Горки закрыты. Дочка, конечно, сильно огорчилась», — рассказал местный житель. Соответствующее объявление появилось и на страничке ЦПКиО «Новоуральский». «В связи с плюсовыми температурами воздуха горки в нашем ледовом городке закрыты — кататься на них небезопасно. Просим набраться терпения!» — обратилась администрация парка к горожанам.

Сотрудники добавили, что горки откроются вновь, как только столбик термометра опустится до минусовых отметок. Судя по прогнозу синоптиков, это случится уже в ближайшие дни.

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В Новоуральске (Свердловская область) из-за оттепели закрыли катание с горок в ледовом городке Парка культуры и отдыха. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Пришли с ребенком утром покататься, и вот тебе на! Горки закрыты. Дочка, конечно, сильно огорчилась», — рассказал местный житель. Соответствующее объявление появилось и на страничке ЦПКиО «Новоуральский». «В связи с плюсовыми температурами воздуха горки в нашем ледовом городке закрыты — кататься на них небезопасно. Просим набраться терпения!» — обратилась администрация парка к горожанам. Сотрудники добавили, что горки откроются вновь, как только столбик термометра опустится до минусовых отметок. Судя по прогнозу синоптиков, это случится уже в ближайшие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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