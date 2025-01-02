В Свердловской области из-за оттепели закрываются ледяные горки

03 января 2025 в 11:38 Размер текста - 17 +

Кататься на них в плюсовую температуру опасно Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) из-за оттепели закрыли катание с горок в ледовом городке Парка культуры и отдыха. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Пришли с ребенком утром покататься, и вот тебе на! Горки закрыты. Дочка, конечно, сильно огорчилась», — рассказал местный житель. Соответствующее объявление появилось и на страничке ЦПКиО «Новоуральский». «В связи с плюсовыми температурами воздуха горки в нашем ледовом городке закрыты — кататься на них небезопасно. Просим набраться терпения!» — обратилась администрация парка к горожанам. Сотрудники добавили, что горки откроются вновь, как только столбик термометра опустится до минусовых отметок. Судя по прогнозу синоптиков, это случится уже в ближайшие дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новоуральске (Свердловская область) из-за оттепели закрыли катание с горок в ледовом городке Парка культуры и отдыха. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Пришли с ребенком утром покататься, и вот тебе на! Горки закрыты. Дочка, конечно, сильно огорчилась», — рассказал местный житель. Соответствующее объявление появилось и на страничке ЦПКиО «Новоуральский». «В связи с плюсовыми температурами воздуха горки в нашем ледовом городке закрыты — кататься на них небезопасно. Просим набраться терпения!» — обратилась администрация парка к горожанам. Сотрудники добавили, что горки откроются вновь, как только столбик термометра опустится до минусовых отметок. Судя по прогнозу синоптиков, это случится уже в ближайшие дни.