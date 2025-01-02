02 января 2025
01 января 2025

В Челябинске после оттепели ударят морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежные кучи, сугробы и сосульки. Челябинск, сосульки, холод, зима, жкх, управляющая компания, сосули, мороз, карнизы
Перепад температур достигнет 17 градусов Фото:

В челябинске после оттепели резко ударят морозы. Уже с 6 января синоптики обещают до 13-15 градусов ниже нуля.

«С 3 по 5 января дневные температуры ожидаются около нуля и до двух градусов тепла. С 6 января резко похолодает, в Челябинске ночью около 13-15 градусов мороза, днем 6-12 ниже нуля», — говорится на сайте «Гисметео».

Синоптики предупреждали об аномальном потеплении в первых числах января, которое принес атлантический циклон. Кроме повышенной температуры в ближайшие дни возможны сильные снегопады и ураганные ветры.

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В челябинске после оттепели резко ударят морозы. Уже с 6 января синоптики обещают до 13-15 градусов ниже нуля. «С 3 по 5 января дневные температуры ожидаются около нуля и до двух градусов тепла. С 6 января резко похолодает, в Челябинске ночью около 13-15 градусов мороза, днем 6-12 ниже нуля», — говорится на сайте «Гисметео». Синоптики предупреждали об аномальном потеплении в первых числах января, которое принес атлантический циклон. Кроме повышенной температуры в ближайшие дни возможны сильные снегопады и ураганные ветры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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