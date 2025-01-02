В Челябинске после оттепели ударят морозы

Перепад температур достигнет 17 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинске после оттепели резко ударят морозы. Уже с 6 января синоптики обещают до 13-15 градусов ниже нуля.

«С 3 по 5 января дневные температуры ожидаются около нуля и до двух градусов тепла. С 6 января резко похолодает, в Челябинске ночью около 13-15 градусов мороза, днем 6-12 ниже нуля», — говорится на сайте «Гисметео».

Синоптики предупреждали об аномальном потеплении в первых числах января, которое принес атлантический циклон. Кроме повышенной температуры в ближайшие дни возможны сильные снегопады и ураганные ветры.