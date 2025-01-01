01 января 2025

Атлантический циклон принес в Челябинскую область аномальную оттепель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оттепель в городе. Челябинск, лужи, брызги, слякоть, грязь, оттепель, дорога, автомобили, мокрый асфальт, потепление, весна, климат, автотранспорт
В Челябинской области воздух 3 января прогреется до трех градусов тепла Фото:

В Челябинской области 3 января температура воздуха поднимется до четырех градусов тепла. Причиной ураганного ветра, аномальных температур и сильных снегопадов стал Атлантический циклон, сообщили URA.RU в областном гидрометеоцентре.

«Температурная аномалия в ближайшие дни составит до 10-12 градусов выше нормы. Ожидаются дневные оттепели до четырех градусов, а также смешанная фаза осадков, метели. Все это будет сопровождаться сильным ветром», — уточнили URA.RU в ЦГМС.

В регионе также ожидаются гололедный явления и снежные заносы. Ранее ЕДДС-112 предупреждала о непогоде. В областном центре температура днем составит от минус одного до плюс трех градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 3 января температура воздуха поднимется до четырех градусов тепла. Причиной ураганного ветра, аномальных температур и сильных снегопадов стал Атлантический циклон, сообщили URA.RU в областном гидрометеоцентре. «Температурная аномалия в ближайшие дни составит до 10-12 градусов выше нормы. Ожидаются дневные оттепели до четырех градусов, а также смешанная фаза осадков, метели. Все это будет сопровождаться сильным ветром», — уточнили URA.RU в ЦГМС. В регионе также ожидаются гололедный явления и снежные заносы. Ранее ЕДДС-112 предупреждала о непогоде. В областном центре температура днем составит от минус одного до плюс трех градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...