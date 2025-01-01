Атлантический циклон принес в Челябинскую область аномальную оттепель

В Челябинской области воздух 3 января прогреется до трех градусов тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 3 января температура воздуха поднимется до четырех градусов тепла. Причиной ураганного ветра, аномальных температур и сильных снегопадов стал Атлантический циклон, сообщили URA.RU в областном гидрометеоцентре.

«Температурная аномалия в ближайшие дни составит до 10-12 градусов выше нормы. Ожидаются дневные оттепели до четырех градусов, а также смешанная фаза осадков, метели. Все это будет сопровождаться сильным ветром», — уточнили URA.RU в ЦГМС.

В регионе также ожидаются гололедный явления и снежные заносы. Ранее ЕДДС-112 предупреждала о непогоде. В областном центре температура днем составит от минус одного до плюс трех градусов.