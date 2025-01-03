MSNBC: отказ от российского газа приведет к углеводородной войне в Европе

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Европа начнет войну за прибыль от углеводородов, газа и нефти
Европа начнет войну за прибыль от углеводородов, газа и нефти Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Без российского газа Европа начнет войну за прибыль от углеводородов, нефти и газа. Об этом заявил профессор Йельского университета Тимоти Шнайдер. 

По его словам, импорт российского газа составлял всего около 5% от всего импорта газа в Европу в 2024 году, и большая часть европейских стран построила свои планы по получению природного газа в другом месте. «Однако, на самом деле это очень много значит, по сути, это война за углеводороды, это прибыль от углеводородов, газа и нефти», — заявил в интервью американского телеканала MSNBC Тимоти Шнайдер.

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил транзит газа в Европу через Украину. Это связано с тем, что Киев отказался продлять договор о транспортировке российского газа через свои территории.

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Без российского газа Европа начнет войну за прибыль от углеводородов, нефти и газа. Об этом заявил профессор Йельского университета Тимоти Шнайдер.  По его словам, импорт российского газа составлял всего около 5% от всего импорта газа в Европу в 2024 году, и большая часть европейских стран построила свои планы по получению природного газа в другом месте. «Однако, на самом деле это очень много значит, по сути, это война за углеводороды, это прибыль от углеводородов, газа и нефти», — заявил в интервью американского телеканала MSNBC Тимоти Шнайдер. С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил транзит газа в Европу через Украину. Это связано с тем, что Киев отказался продлять договор о транспортировке российского газа через свои территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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