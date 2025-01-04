04 января 2025
03 января 2025
02 января 2025

На въезде в ЯНАО сломалась недавно открывшаяся круглосуточная заправка

© Служба новостей «URA.RU»
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На Карамовском посту сломалась круглосуточная заправка
На Карамовском посту сломалась круглосуточная заправка Фото:

На Карамовском посту временно прекращена работа круглосуточной заправки. Она открылась совсем недавно — в начале года. Остановка работы временная и связана с техническими причинами, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Заправка на Карамовском посту не работает по техническим причинам. О датах запуска сообщим дополнительно», — написано в telegram-канале ведомства.

Что конкретно стало причиной поломки — не сообщается. Что это за поломка — тоже.

На въезде в ЯНАО на Карамовском посту открылась круглосуточная заправка для фур и легковых автомобилей. Там работают три колонки для легковых автомобилей и одна для грузовых. Водителям доступен бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

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На Карамовском посту временно прекращена работа круглосуточной заправки. Она открылась совсем недавно — в начале года. Остановка работы временная и связана с техническими причинами, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Заправка на Карамовском посту не работает по техническим причинам. О датах запуска сообщим дополнительно», — написано в telegram-канале ведомства. Что конкретно стало причиной поломки — не сообщается. Что это за поломка — тоже. На въезде в ЯНАО на Карамовском посту открылась круглосуточная заправка для фур и легковых автомобилей. Там работают три колонки для легковых автомобилей и одна для грузовых. Водителям доступен бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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