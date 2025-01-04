На въезде в ЯНАО сломалась недавно открывшаяся круглосуточная заправка

На Карамовском посту временно прекращена работа круглосуточной заправки. Она открылась совсем недавно — в начале года. Остановка работы временная и связана с техническими причинами, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Заправка на Карамовском посту не работает по техническим причинам. О датах запуска сообщим дополнительно», — написано в telegram-канале ведомства.
Что конкретно стало причиной поломки — не сообщается. Что это за поломка — тоже.
На въезде в ЯНАО на Карамовском посту открылась круглосуточная заправка для фур и легковых автомобилей. Там работают три колонки для легковых автомобилей и одна для грузовых. Водителям доступен бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
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