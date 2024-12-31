31 декабря 2024
30 декабря 2024

В ЯНАО на въезде в округ открылась круглосуточная заправка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На въезде в ЯНАО открылась новая заправка
На въезде в ЯНАО открылась новая заправка Фото:

На въезде в ЯНАО на Карамовском посту открылась круглосуточная заправка для фур и легковых автомобилей. Об этом рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. 

«На въезде в округ работает три топливораздаточные колонки для легковых автомобилей и одна для большегрузов. Заправиться можно дизельным топливом и бензином марок АИ-92 и АИ-95», — рассказали в telegram-канале депдорхоза ЯНАО.

На новой заправке есть три колонки для легковых автомобилей и одна для грузовых. Водителям доступны бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. В здании заправочной станции можно перекусить, купить необходимые в дороги вещи и посетить санитарные комнаты. 

Эта заправка стала второй открытой в ЯНАО в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало об открытии заправки между Салехардом и Надымом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На въезде в ЯНАО на Карамовском посту открылась круглосуточная заправка для фур и легковых автомобилей. Об этом рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.  «На въезде в округ работает три топливораздаточные колонки для легковых автомобилей и одна для большегрузов. Заправиться можно дизельным топливом и бензином марок АИ-92 и АИ-95», — рассказали в telegram-канале депдорхоза ЯНАО. На новой заправке есть три колонки для легковых автомобилей и одна для грузовых. Водителям доступны бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. В здании заправочной станции можно перекусить, купить необходимые в дороги вещи и посетить санитарные комнаты.  Эта заправка стала второй открытой в ЯНАО в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало об открытии заправки между Салехардом и Надымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...