В ЯНАО на въезде в округ открылась круглосуточная заправка

На въезде в ЯНАО на Карамовском посту открылась круглосуточная заправка для фур и легковых автомобилей. Об этом рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«На въезде в округ работает три топливораздаточные колонки для легковых автомобилей и одна для большегрузов. Заправиться можно дизельным топливом и бензином марок АИ-92 и АИ-95», — рассказали в telegram-канале депдорхоза ЯНАО.
На новой заправке есть три колонки для легковых автомобилей и одна для грузовых. Водителям доступны бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. В здании заправочной станции можно перекусить, купить необходимые в дороги вещи и посетить санитарные комнаты.
Эта заправка стала второй открытой в ЯНАО в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало об открытии заправки между Салехардом и Надымом.
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