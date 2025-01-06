06 января 2025

Глава UFC Дана Уайт вошел в совет директоров Meta*

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава UFC Дана Уайт верит в будущее соцсетей и ИИ
Глава UFC Дана Уайт верит в будущее соцсетей и ИИ Фото:

Гендиректор Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт вошел в состав совета директоров компании Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена), принадлежащей Марку Цукербергу. Помимо него в совет попали еще два человека: Чарли Сонгхерст, технологический инвестор, и Джон Элканн из итальянской промышленной семьи Аньелли. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Я никогда не был заинтересован в том, чтобы войти в совет директоров, пока не получил предложение... Я убежден, что соцсети и искусственный интеллект — это будущее», — прокомментировал свое назначение Уайт.

Новые члены совета, по словам гендиректора Meta* Цукерберга, должны помочь компании использовать возможности искусственного интеллекта и других передовых технологий. «Дана, Джон и Чарли поделятся своим опытом и видением будущего, что поможет нам использовать огромные возможности искусственного интеллекта, носимых устройств и будущего человеческих связей», — отметил Цукерберг в заявлении.

Ранее URA.RU писало о попытке Марка Цукерберга купить доверие избранного президента США Дональда Трампа. Для этого его IT-корпорация пожертвовала в инаугурационный фонд Трампа один миллион долларов.

*Компания Meta запрещена в России и признана в РФ экстремистской организацией

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Гендиректор Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт вошел в состав совета директоров компании Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена), принадлежащей Марку Цукербергу. Помимо него в совет попали еще два человека: Чарли Сонгхерст, технологический инвестор, и Джон Элканн из итальянской промышленной семьи Аньелли. Об этом сообщил телеканал CNN. «Я никогда не был заинтересован в том, чтобы войти в совет директоров, пока не получил предложение... Я убежден, что соцсети и искусственный интеллект — это будущее», — прокомментировал свое назначение Уайт. Новые члены совета, по словам гендиректора Meta* Цукерберга, должны помочь компании использовать возможности искусственного интеллекта и других передовых технологий. «Дана, Джон и Чарли поделятся своим опытом и видением будущего, что поможет нам использовать огромные возможности искусственного интеллекта, носимых устройств и будущего человеческих связей», — отметил Цукерберг в заявлении. Ранее URA.RU писало о попытке Марка Цукерберга купить доверие избранного президента США Дональда Трампа. Для этого его IT-корпорация пожертвовала в инаугурационный фонд Трампа один миллион долларов. *Компания Meta запрещена в России и признана в РФ экстремистской организацией
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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