Глава UFC Дана Уайт вошел в совет директоров Meta*

Гендиректор Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт вошел в состав совета директоров компании Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена), принадлежащей Марку Цукербергу. Помимо него в совет попали еще два человека: Чарли Сонгхерст, технологический инвестор, и Джон Элканн из итальянской промышленной семьи Аньелли. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Я никогда не был заинтересован в том, чтобы войти в совет директоров, пока не получил предложение... Я убежден, что соцсети и искусственный интеллект — это будущее», — прокомментировал свое назначение Уайт.
Новые члены совета, по словам гендиректора Meta* Цукерберга, должны помочь компании использовать возможности искусственного интеллекта и других передовых технологий. «Дана, Джон и Чарли поделятся своим опытом и видением будущего, что поможет нам использовать огромные возможности искусственного интеллекта, носимых устройств и будущего человеческих связей», — отметил Цукерберг в заявлении.
Ранее URA.RU писало о попытке Марка Цукерберга купить доверие избранного президента США Дональда Трампа. Для этого его IT-корпорация пожертвовала в инаугурационный фонд Трампа один миллион долларов.
*Компания Meta запрещена в России и признана в РФ экстремистской организацией
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