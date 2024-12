WSJ: Цукерберг попытался купить доверие Трампа за миллион долларов

Цукерберг пытается завоевать доверие Трампа Фото: Интернет-портал Правительства Российской Федерации © URA.RU Миллиардер Марк Цукерберг пожертвовал миллион долларов от своей корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа, чтобы укрепить с ним отношения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «Компания Meta пожертвовала один миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента Дональда Трампа. Это стало последним шагом генерального директора Марка Цукерберга по укреплению его некогда напряженных отношений с вступающим в должность президентом», — сообщает издание. В ноябре 2024 года Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции в штате Флорида. Перед совместным ужином команда медиамагната сообщила учредительному фонду, что Meta планирует сделать пожертвование. Также миллиардер провел для президента демонстрацию умных очков Meta Ray-Ban и подарил их, отмечают источники The Wall Street Journal. Кроме того, Цукерберг вместе со своими советниками встретился с сенатором Марко Рубио, кандидатом Трампа на пост госсекретаря. Также прошла встреча и с тремя старшими новыми советниками Белого дома. Ранее Трамп обвинял Цукерберга в заговоре против него на президентских выборах 2020 года, а также угрожал пожизненным тюремным заключением за вмешательство в выборы в 2024 году. Сейчас, однако, политика самого медиамагната поменялась. Раньше его корпорация не вкладывалась в фонды кандидатов в президенты. Теперь, как сообщает The New York Times, Цукерберг на протяжении 18 месяцев налаживает отношения с Трампом, чтобы избежать государственного удара, направленного на его корпорацию.

