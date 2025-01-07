Специальное подразделение «Ахмат» ВС РФ нанесло удар по технике и личному составу украинской армии, которая предпринимала наступательные действия в направлении населенного пункта Большое Солдатское в Курской области. Об этом заявил командир «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Последние пару суток на суджанском направлении укронацисты запомнят надолго! Но не все», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео работы спецназа «Ахмат» на курском направлении.
Ранее, 5 января, ВСУ предприняли попытку атаки на российские позиции в Курской области в селе Большое Солдатское, а также селе Пушкарное, расположенное у реки Конопелька. Отмечается, что украинские войска, которые в последние недели были оттеснены к Судже с юго-востока, видимо, не намерены сдавать свои позиции, передают argumenti.ru.
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