07 января 2025

В Германии неизвестный устроил стрельбу, убив минимум двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный застрелил двух человек
Неизвестный застрелил двух человек Фото:

В городе Бад-Фридрихсхалль (Германия) произошло ЧП на промышленном предприятии Hnel, где в результате стрельбы погибли два человека, а еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщили представители местной полиции на официальной странице в соцсети X.

«Инцидент произошел на улице Сименсштрассе около 15:45 по местному времени (17:45 мск). Злоумышленник, одетый в маску, проник на территорию завода и начал стрельбу», — сообщила полиция.

В ходе операции по поиску и задержанию предполагаемого преступника задействован вертолет. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшей трагедии.

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В городе Бад-Фридрихсхалль (Германия) произошло ЧП на промышленном предприятии Hnel, где в результате стрельбы погибли два человека, а еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщили представители местной полиции на официальной странице в соцсети X. «Инцидент произошел на улице Сименсштрассе около 15:45 по местному времени (17:45 мск). Злоумышленник, одетый в маску, проник на территорию завода и начал стрельбу», — сообщила полиция. В ходе операции по поиску и задержанию предполагаемого преступника задействован вертолет. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшей трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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