В Германии неизвестный устроил стрельбу, убив минимум двух человек

В городе Бад-Фридрихсхалль (Германия) произошло ЧП на промышленном предприятии Hnel, где в результате стрельбы погибли два человека, а еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщили представители местной полиции на официальной странице в соцсети X.
«Инцидент произошел на улице Сименсштрассе около 15:45 по местному времени (17:45 мск). Злоумышленник, одетый в маску, проник на территорию завода и начал стрельбу», — сообщила полиция.
В ходе операции по поиску и задержанию предполагаемого преступника задействован вертолет. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшей трагедии.
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