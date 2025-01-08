08 января 2025
07 января 2025
06 января 2025

Мошенники рассылают сообщения от имени мэра из ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жестовский попросил югорчан быть бдительными
Жестовский попросил югорчан быть бдительными Фото:

В Радужном (ХМАО) мошенники создали фейковую страницу лавы города Сергея Жестовского и рассылают сообщения от его имени. Об этом сам мэр предупредил югорчан в соцсети.

«Уважаемые радужнинцы! Информирую вас о том, что мошенники вновь создали фейковый аккаунт в мессенджере телеграм и рассылают сообщения от моего имени», — предупредил Жестовский в своем telegram-канале.

Судя по скриншотам сообщений с поддельных страниц, мошенники от имени главы города предупреждают о важном звонке, на который обязательно нужно ответить. Жестовский просит югорчан не раскрывать личные данные, не переходить по неизвестным ссылкам и не совершать финансовых операций по подобным запросам.

В Нижневартовске ранее неизвестные создавали поддельные аккаунты от имени мэра города Дмитрия Кощенко. Югорчане оперативно сообщили градоначальнику о подозрительных звонках и сообщениях.

Мошенники просят от имени мэра жителей Радужного ответить на важный звонок
Мошенники просят от имени мэра жителей Радужного ответить на важный звонок
Фото:

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В Радужном (ХМАО) мошенники создали фейковую страницу лавы города Сергея Жестовского и рассылают сообщения от его имени. Об этом сам мэр предупредил югорчан в соцсети. «Уважаемые радужнинцы! Информирую вас о том, что мошенники вновь создали фейковый аккаунт в мессенджере телеграм и рассылают сообщения от моего имени», — предупредил Жестовский в своем telegram-канале. Судя по скриншотам сообщений с поддельных страниц, мошенники от имени главы города предупреждают о важном звонке, на который обязательно нужно ответить. Жестовский просит югорчан не раскрывать личные данные, не переходить по неизвестным ссылкам и не совершать финансовых операций по подобным запросам. В Нижневартовске ранее неизвестные создавали поддельные аккаунты от имени мэра города Дмитрия Кощенко. Югорчане оперативно сообщили градоначальнику о подозрительных звонках и сообщениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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