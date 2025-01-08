В Радужном (ХМАО) мошенники создали фейковую страницу лавы города Сергея Жестовского и рассылают сообщения от его имени. Об этом сам мэр предупредил югорчан в соцсети.
«Уважаемые радужнинцы! Информирую вас о том, что мошенники вновь создали фейковый аккаунт в мессенджере телеграм и рассылают сообщения от моего имени», — предупредил Жестовский в своем telegram-канале.
Судя по скриншотам сообщений с поддельных страниц, мошенники от имени главы города предупреждают о важном звонке, на который обязательно нужно ответить. Жестовский просит югорчан не раскрывать личные данные, не переходить по неизвестным ссылкам и не совершать финансовых операций по подобным запросам.
В Нижневартовске ранее неизвестные создавали поддельные аккаунты от имени мэра города Дмитрия Кощенко. Югорчане оперативно сообщили градоначальнику о подозрительных звонках и сообщениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!