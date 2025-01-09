Травматолог дал советы, которые помогут избежать падений в гололед

Чтобы снизить риск получения травм в гололед, стоит носить устойчивую обувь без каблука, передвигаться по обработанным дорогам, не держать руки в карманах и делать небольшие шаги. Об этом рассказал URA.RU врач-травматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков.
«Для снижения риска неблагоприятных событий следует выбирать устойчивую обувь без каблука и перемещаться по обработанной противогололедными средствами дороге. При ходьбе не следует держать руки в карманах, чтобы обеспечить телу правильный баланс. Ноги должны быть слегка согнутыми в коленях, при этом шаги должны быть короткими», — заявил Аржаков.
Он добавил, что в момент падения следует принять правильную позу, а именно присесть и попробовать сгруппироваться, чтобы избежать приземления на вытянутые руки и предотвратить возможные переломы. В качестве зимних развлечений следует выбирать безопасные места, например, для катания с горки — места вдали от водоемов и деревьев, а также использовать ледянки или санки вместо «ватрушек», которые сложнее контролировать. Эти меры помогут снизить вероятность несчастных случаев в зимний период.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил переводить сотрудников на удаленную работу в случае выпадения осадков выше нормы, сугробов или гололеда. Он заявил, что это поможет сократить количество аварий на дорогах, передает «Национальная служба новостей».
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