Посол РФ в Дании отреагировал на желание Трампа забрать Гренландию

Гренландия заинтересована в развитии международного сотрудничества, включая взаимоотношения с Соединенными Штатами, однако вопрос о присоединении к США не рассматривается. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о желании видеть Гренландию частью США из-за ее стратегической значимости.
«Вопрос о судьбе Гренландии должен решаться на основе волеизъявления самих гренландцев в рамках действующего законодательства Дании и без какого-либо вмешательства извне», — поделился Барбин с РИА Новости. Он подчеркнул, что власти острова готовы к сотрудничеству с другими странами.
Ранее Трамп подчеркнул важность острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира», включая угрозы от Китая и России. Избранный президент США видит Гренландию в составе Америки. «США абсолютно необходимо владеть Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире», — заявил Трамп.
Однако премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров «не продается и никогда не будет продаваться». Согласно соглашению с Данией от 2009 года, Гренландия может провозгласить независимость после проведения референдума. По словам Эгеде, сейчас идет работа над этим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.