Посол РФ в Дании отреагировал на желание Трампа забрать Гренландию

Посол РФ в Дании: Гренландия хочет сотрудничать с США, а не присоединиться к ней
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Трамп заявил, что хочет включить Гренландию в состав США
Трамп заявил, что хочет включить Гренландию в состав США Фото:

Гренландия заинтересована в развитии международного сотрудничества, включая взаимоотношения с Соединенными Штатами, однако вопрос о присоединении к США не рассматривается. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о желании видеть Гренландию частью США из-за ее стратегической значимости.

«Вопрос о судьбе Гренландии должен решаться на основе волеизъявления самих гренландцев в рамках действующего законодательства Дании и без какого-либо вмешательства извне», — поделился Барбин с РИА Новости. Он подчеркнул, что власти острова готовы к сотрудничеству с другими странами. 

Ранее Трамп подчеркнул важность острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира», включая угрозы от Китая и России. Избранный президент США видит Гренландию в составе Америки. «США абсолютно необходимо владеть Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире», — заявил Трамп. 

Однако премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров «не продается и никогда не будет продаваться». Согласно соглашению с Данией от 2009 года, Гренландия может провозгласить независимость после проведения референдума. По словам Эгеде, сейчас идет работа над этим. 

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Гренландия заинтересована в развитии международного сотрудничества, включая взаимоотношения с Соединенными Штатами, однако вопрос о присоединении к США не рассматривается. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о желании видеть Гренландию частью США из-за ее стратегической значимости. «Вопрос о судьбе Гренландии должен решаться на основе волеизъявления самих гренландцев в рамках действующего законодательства Дании и без какого-либо вмешательства извне», — поделился Барбин с РИА Новости. Он подчеркнул, что власти острова готовы к сотрудничеству с другими странами.  Ранее Трамп подчеркнул важность острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира», включая угрозы от Китая и России. Избранный президент США видит Гренландию в составе Америки. «США абсолютно необходимо владеть Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире», — заявил Трамп.  Однако премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров «не продается и никогда не будет продаваться». Согласно соглашению с Данией от 2009 года, Гренландия может провозгласить независимость после проведения референдума. По словам Эгеде, сейчас идет работа над этим. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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