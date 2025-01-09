Прокуратура заступилась за ямальца, которого хотели выселить из соцжилья

Прокуратура ЯНАО отстояла жилищные права ямальца, которого хотели выселить из социального жилья после смерти брата. Управление делами правительства округа отказало мужчине в заключении договора социального найма, решение признано незаконным.
«Установлено, что после смерти брата заявителя, являвшегося основным нанимателем указанного жилого помещения, управление отказало гражданину в заключении договора социального найма, поскольку он не был включен в качестве члена семьи основного нанимателя», — передает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. Мужчина проживал в квартире с 1988 года.
В результате прокуратура ЯНАО подала иск в суд для защиты прав заявителя. Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал за заявителем право на жилье, обязав управление заключить новый договор социального найма.
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