09 января 2025

Прокуратура заступилась за ямальца, которого хотели выселить из соцжилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина проживал в квартире с 1988 года
Мужчина проживал в квартире с 1988 года Фото:

Прокуратура ЯНАО отстояла жилищные права ямальца, которого хотели выселить из социального жилья после смерти брата. Управление делами правительства округа отказало мужчине в заключении договора социального найма, решение признано незаконным.

«Установлено, что после смерти брата заявителя, являвшегося основным нанимателем указанного жилого помещения, управление отказало гражданину в заключении договора социального найма, поскольку он не был включен в качестве члена семьи основного нанимателя», — передает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. Мужчина проживал в квартире с 1988 года. 

В результате прокуратура ЯНАО подала иск в суд для защиты прав заявителя. Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал за заявителем право на жилье, обязав управление заключить новый договор социального найма.

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Прокуратура ЯНАО отстояла жилищные права ямальца, которого хотели выселить из социального жилья после смерти брата. Управление делами правительства округа отказало мужчине в заключении договора социального найма, решение признано незаконным. «Установлено, что после смерти брата заявителя, являвшегося основным нанимателем указанного жилого помещения, управление отказало гражданину в заключении договора социального найма, поскольку он не был включен в качестве члена семьи основного нанимателя», — передает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. Мужчина проживал в квартире с 1988 года.  В результате прокуратура ЯНАО подала иск в суд для защиты прав заявителя. Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал за заявителем право на жилье, обязав управление заключить новый договор социального найма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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