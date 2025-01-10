Какой будет весна в России в 2025 году — отвечает синоптик

Вопрос, какой будет весна 2025 года в России, волнует многих жителей нашей страны, уставших от долгой и морозной зимы. Синоптик, метеоролог Сергей Покровцев рассказал URA.RU, когда наступит весна в этом году и какой она будет.
Прогноз погоды на весну 2025 в большинстве регионов России
«Если верить прогнозам Гидрометцентра, то весна 2025 года в целом ожидается ранней и достаточно теплой, — говорит Сергей Покровцев. — Уже в марте во многих регионах, особенно на юге западной Сибири, в восточной Сибири и Забайкалье, температура будет выше климатической нормы на 2-4 градуса. Раньше обычного потеплеет и в европейской части России».
Какой будет весна в 2025 году в России
Однако не стоит ждать, что весна будет идеально ровной и комфортной, предупреждает синоптик. «Не забывайте, что весна — это всегда „качели“, резкие перепады температуры и погодных условий. Холода еще обязательно вернутся, особенно на севере и востоке страны. В Якутии, на Чукотке, Колыме и Камчатке в марте еще будут держаться морозы. Так что убирать теплые вещи в дальний ящик пока точно не стоит», — шутит Сергей Покровцев.
Прогноз погоды на весну 2025 в Москве
По словам специалиста, в Москве и Подмосковье март ожидается в целом стабильным и среднестатистическим — иногда с ночными морозами, но с дневным прогревом. «Климатическая весна обычно приходит в столичный регион 20-21 марта, в этом году температура в марте должна уже быть устойчиво выше нуля, даже ночью. И сейчас комфортную весну мы ожидаем примерно в эти же сроки», — говорит Сергей Покровцев.
При этом март в Москве будет неустойчивым, с частой сменой погоды — теплые дни будут чередоваться с холодными, возможны резкие перепады температуры и давления. Но этого не стоит бояться, успокаивает синоптик: «Такие мартовские „качели“ — обычное дело для нашего региона и уже в целом весна на пороге».
Общий прогноз погоды на весну 2025 года
Что касается более отдаленных прогнозов, то апрель на большей части России ожидается теплым, с температурой на 1-2 градуса выше нормы. А вот май и вовсе может оказаться аномально жарким, особенно в южных регионах европейской части страны.
«Конечно, делать какие-то конкретные выводы о погоде на месяцы вперед — дело неблагодарное, — признает Сергей Покровцев. — Но в целом тенденция к теплой и ранней весне прослеживается достаточно четко. Будем надеяться, что погода нас не подведет и подарит нам красивую и комфортную весну».
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