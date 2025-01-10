США ввели санкции против гендиректора «Росатома»

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США расширили пакет санкций против российских предпринимателей и компаний
США расширили пакет санкций против российских предпринимателей и компаний Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США объявили о введении новых санкций, которые затронули ряд высокопоставленных российских чиновников и крупные компании, включая «Росатом» и его генерального директора Алексея Лихачева, а также других значимые энергетические компании и их руководство. Об этом сообщило Министерство финансов Штатов.

Документ о расширении пакета санкций против России был опубликован на официальном сайте американского ведомства. Санкции также коснулись заместителей министра энергетики РФ Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева. Кроме того, введены санкционные меры против руководителя компании «Башнефть» Владимира Чернова и руководителя «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова. Также было расширено действие санкций в отношении главы «Сургутнефтегаза».

Помимо этого, Штаты объявили о введении санкций в отношении российских страховых компаний «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые ранее уже столкнулись с ограничительными мерами со стороны Великобритании. Продлен срок действия лицензии, которая разрешает проведение финансовых операций с некоторыми российскими банками, работающими в энергетическом секторе, до 12 марта.

В рамках новых санкций против энергетической отрасли России США также наложили ограничения на руководителей крупных нефтяных компаний: главу «Газпром Нефти» Александра Дюкова, главу «Лукойла» Вагита Воробьева и гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова. Помимо этого, до 27 февраля необходимо завершить все финансовые операции с «Газпром Нефтью» и «Сургутнефтегазом». В санкционный список США также включен начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

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США объявили о введении новых санкций, которые затронули ряд высокопоставленных российских чиновников и крупные компании, включая «Росатом» и его генерального директора Алексея Лихачева, а также других значимые энергетические компании и их руководство. Об этом сообщило Министерство финансов Штатов. Документ о расширении пакета санкций против России был опубликован на официальном сайте американского ведомства. Санкции также коснулись заместителей министра энергетики РФ Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева. Кроме того, введены санкционные меры против руководителя компании «Башнефть» Владимира Чернова и руководителя «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова. Также было расширено действие санкций в отношении главы «Сургутнефтегаза». Помимо этого, Штаты объявили о введении санкций в отношении российских страховых компаний «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые ранее уже столкнулись с ограничительными мерами со стороны Великобритании. Продлен срок действия лицензии, которая разрешает проведение финансовых операций с некоторыми российскими банками, работающими в энергетическом секторе, до 12 марта. В рамках новых санкций против энергетической отрасли России США также наложили ограничения на руководителей крупных нефтяных компаний: главу «Газпром Нефти» Александра Дюкова, главу «Лукойла» Вагита Воробьева и гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова. Помимо этого, до 27 февраля необходимо завершить все финансовые операции с «Газпром Нефтью» и «Сургутнефтегазом». В санкционный список США также включен начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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