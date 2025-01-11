Экс-пресс-секретарь Асада рассказал о его попытках связаться с Путиным

Камель Сакр: Асад несколько раз пытался связаться с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Асад несколько раз безуспешно пытался связаться с президентом России
Асад несколько раз безуспешно пытался связаться с президентом России Фото:

Бывший пресс-секретарь свергнутого президента Сирии Башара Асада Камель Сакр рассказал, что Асад несколько раз пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным в декабре, но безуспешно. Об этом Сакр заявил в интервью телеканалу Al Arabiya. 

«Бывший сирийский президент почувствовал себя „изолированным и одиноким“, когда несколько раз пытался связаться с российским коллегой», — рассказал бывший пресс-секретарь в интервью, его слова передает РБК. После Асад обратился к спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву, который сообщил, что Путин находится в Белоруссии и не может ответить.

Также Сакр упомянул, что перед побегом из Сирии Асад хотел выступить с телевизионной речью, которую в последний момент отменил. Экс-президент был вынужден бежать из страны 8 декабря, после чего сначала был доставлен на российскую военную базу Хмеймим, а затем и в Россию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший пресс-секретарь свергнутого президента Сирии Башара Асада Камель Сакр рассказал, что Асад несколько раз пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным в декабре, но безуспешно. Об этом Сакр заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.  «Бывший сирийский президент почувствовал себя „изолированным и одиноким“, когда несколько раз пытался связаться с российским коллегой», — рассказал бывший пресс-секретарь в интервью, его слова передает РБК. После Асад обратился к спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву, который сообщил, что Путин находится в Белоруссии и не может ответить. Также Сакр упомянул, что перед побегом из Сирии Асад хотел выступить с телевизионной речью, которую в последний момент отменил. Экс-президент был вынужден бежать из страны 8 декабря, после чего сначала был доставлен на российскую военную базу Хмеймим, а затем и в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...