Экс-пресс-секретарь Асада рассказал о его попытках связаться с Путиным

Бывший пресс-секретарь свергнутого президента Сирии Башара Асада Камель Сакр рассказал, что Асад несколько раз пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным в декабре, но безуспешно. Об этом Сакр заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Бывший сирийский президент почувствовал себя „изолированным и одиноким“, когда несколько раз пытался связаться с российским коллегой», — рассказал бывший пресс-секретарь в интервью, его слова передает РБК. После Асад обратился к спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву, который сообщил, что Путин находится в Белоруссии и не может ответить.
Также Сакр упомянул, что перед побегом из Сирии Асад хотел выступить с телевизионной речью, которую в последний момент отменил. Экс-президент был вынужден бежать из страны 8 декабря, после чего сначала был доставлен на российскую военную базу Хмеймим, а затем и в Россию.
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