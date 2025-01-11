Экс-тренер «Спартака» из Испании захотел вернуться в Россию

Испанский тренер Гильермо Абаскаль, известный по своей работе с московским клубом «Спартак», выразил желание вернуться в Россию. Он тренировал команду с 2022 по 2024 год и поделился своими впечатлениями о работе в Москве.
«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения», — рассказал Абаскаль корреспонденту ТАСС. Тренер также отметил, что имеет опыт работы в различных странах, но именно в России он получил наибольшее удовлетворение от своей деятельности и хотел бы вернуться, если будет такая возможность.
Эксперт отметил высокую квалификацию российских спортсменов. Он также указал на трудности, возникшие при попытках привлечь западных игроков для команды вследствие оказываемого на них давления.
14 апреля 2024 года Абаскаль был освобожден от должности главного тренера футбольного клуба «Спартак», руководство которым он осуществлял с лета 2022 года. После возобновления сезона 2023/24, команда под его началом смогла выиграть только одну из пяти игр в рамках Российской премьер-лиги. В результате, по завершении сезона, «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.
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