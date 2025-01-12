ВСУ массово бросают тела сослуживцев в Курской области: карта СВО на 12 января

Боец «Ахмата» Аид: ВСУ не эвакуировали тела погибших в Курской области
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Солдаты ВСУ не забрали тела своих военных после атаки на Курскую область
Солдаты ВСУ не забрали тела своих военных после атаки на Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не предпринимали попыток забрать тела своих погибших бойцов после атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом сообщил командир одной из подразделений спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид. По его словам, ВСУ были больше заняты мародерством. Ход спецоперации и положение дел на фронте на 12 января — в материале URA.RU.

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ВС РФ уничтожили танк в районе Воздвиженки

Российские военные группировки «Центр» уничтожили модернизированный танк Т-72М1 ВСУ. Вражескую машину ликвидировали в районе села Воздвиженка Донецкая Народная Республика (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

Курское направление

ВСУ не эвакуировали тела погибших

После атаки на хутор Бердин в Курской области бойцы ВСУ не предприняли ни каких попыток эвакуировать погибших союзников. По словам военного спецназа «Ахмат» с позывным Аид, вместо эвакуации тел, они собирали с них автоматы и другие вещи. Он также назвал их атаку бессмысленной, отмечая, что противник потерял достаточное количество живой силы во время наступления на российский регион.

Листовки

Военные из подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) Бурятии использовали беспилотник для распространения листовок на территории, занимаемой ВСУ в приграничных зонах Курской области. В этих листовках содержался призыв к украинским солдатам сложить оружие, сообщили в Минобороны РФ.

Военные из Бурятии, занимающиеся разведывательной деятельностью и нанесением ударов по позициям противника, активно используют тактику дронов для обнаружения скоплений личного состава врага. Отмечается, что многие военнослужащие ВСУ реагируют на призывы и добровольно предаются в плен.

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С » группировки войск «Запад» успешно уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен по замаскированным пулеметным точкам и скоплению живой силы противника.

Поражение живой силы и бронетехники ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику. Об этом сообщило Минобороны РФ. Удар был нанесен авиационными ракетами.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не предпринимали попыток забрать тела своих погибших бойцов после атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом сообщил командир одной из подразделений спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид. По его словам, ВСУ были больше заняты мародерством. Ход спецоперации и положение дел на фронте на 12 января — в материале URA.RU. ВС РФ уничтожили танк в районе Воздвиженки Российские военные группировки «Центр» уничтожили модернизированный танк Т-72М1 ВСУ. Вражескую машину ликвидировали в районе села Воздвиженка Донецкая Народная Республика (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.  Курское направление ВСУ не эвакуировали тела погибших После атаки на хутор Бердин в Курской области бойцы ВСУ не предприняли ни каких попыток эвакуировать погибших союзников. По словам военного спецназа «Ахмат» с позывным Аид, вместо эвакуации тел, они собирали с них автоматы и другие вещи. Он также назвал их атаку бессмысленной, отмечая, что противник потерял достаточное количество живой силы во время наступления на российский регион. Листовки Военные из подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) Бурятии использовали беспилотник для распространения листовок на территории, занимаемой ВСУ в приграничных зонах Курской области. В этих листовках содержался призыв к украинским солдатам сложить оружие, сообщили в Минобороны РФ. Военные из Бурятии, занимающиеся разведывательной деятельностью и нанесением ударов по позициям противника, активно используют тактику дронов для обнаружения скоплений личного состава врага. Отмечается, что многие военнослужащие ВСУ реагируют на призывы и добровольно предаются в плен. ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С » группировки войск «Запад» успешно уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен по замаскированным пулеметным точкам и скоплению живой силы противника. Поражение живой силы и бронетехники ВСУ Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику. Об этом сообщило Минобороны РФ. Удар был нанесен авиационными ракетами.
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