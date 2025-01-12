Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не предпринимали попыток забрать тела своих погибших бойцов после атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом сообщил командир одной из подразделений спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид. По его словам, ВСУ были больше заняты мародерством. Ход спецоперации и положение дел на фронте на 12 января — в материале URA.RU.
ВС РФ уничтожили танк в районе Воздвиженки
Российские военные группировки «Центр» уничтожили модернизированный танк Т-72М1 ВСУ. Вражескую машину ликвидировали в районе села Воздвиженка Донецкая Народная Республика (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Курское направление
ВСУ не эвакуировали тела погибших
После атаки на хутор Бердин в Курской области бойцы ВСУ не предприняли ни каких попыток эвакуировать погибших союзников. По словам военного спецназа «Ахмат» с позывным Аид, вместо эвакуации тел, они собирали с них автоматы и другие вещи. Он также назвал их атаку бессмысленной, отмечая, что противник потерял достаточное количество живой силы во время наступления на российский регион.
Листовки
Военные из подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) Бурятии использовали беспилотник для распространения листовок на территории, занимаемой ВСУ в приграничных зонах Курской области. В этих листовках содержался призыв к украинским солдатам сложить оружие, сообщили в Минобороны РФ.
Военные из Бурятии, занимающиеся разведывательной деятельностью и нанесением ударов по позициям противника, активно используют тактику дронов для обнаружения скоплений личного состава врага. Отмечается, что многие военнослужащие ВСУ реагируют на призывы и добровольно предаются в плен.
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С » группировки войск «Запад» успешно уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен по замаскированным пулеметным точкам и скоплению живой силы противника.
Поражение живой силы и бронетехники ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику. Об этом сообщило Минобороны РФ. Удар был нанесен авиационными ракетами.
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