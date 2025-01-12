Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже не пытались забрать тела павших бойцов после атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат», действующей на данном участке в составе северной группировки войск, с позывным Аид.
«В воскресенье [ВСУ] предприняли механизированный удар, перед этим высадку десанта каруселью в посадке у населенного пункта Бердин <...> Противник потерял в живой силе в этой бессмысленной атаке <...> Не пытались тела эвакуировать», — сообщил Аид РИА Новости. По словам военного, вместо того, чтобы эвакуировать тела, они собирали автоматы и другие вещи. Он уточнил, что у солдат ВСУ «нет привычки» забирать тела своих погибших товарищей.
По его словам, украинские военны потеряли очень много солдат в недавней атаке на Бердин. Он также отметил, что во время атаки уничтожены две колонны техники ВСУ, и были сожжены две машины, пытавшиеся отступить.
Дополнительно Аид сообщил, что после неудачной атаки противника началась операция по зачистке окраин населенного пункта и прилегающих лесопосадок. Совместные действия спецназа «Ахмат» и других подразделений привели к стабилизации ситуации: большинство военнослужащих ВСУ либо сдались в плен, либо были ликвидированы.
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