Боец «Ахмата» Аид: ВСУ не забрали тела погибших в Курской области

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ВСУ не забирали тела сослуживцев после атаки на курский хутор Бердин, они мародерили, заявил боец «Ахмата»
ВСУ не забирали тела сослуживцев после атаки на курский хутор Бердин, они мародерили, заявил боец «Ахмата» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже не пытались забрать тела павших бойцов после атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат», действующей на данном участке в составе северной группировки войск, с позывным Аид.

«В воскресенье [ВСУ] предприняли механизированный удар, перед этим высадку десанта каруселью в посадке у населенного пункта Бердин <...> Противник потерял в живой силе в этой бессмысленной атаке <...> Не пытались тела эвакуировать», — сообщил Аид РИА Новости. По словам военного, вместо того, чтобы эвакуировать тела, они собирали автоматы и другие вещи. Он уточнил, что у солдат ВСУ «нет привычки» забирать тела своих погибших товарищей.

По его словам, украинские военны потеряли очень много солдат в недавней атаке на Бердин. Он также отметил, что во время атаки уничтожены две колонны техники ВСУ, и были сожжены две машины, пытавшиеся отступить.

Дополнительно Аид сообщил, что после неудачной атаки противника началась операция по зачистке окраин населенного пункта и прилегающих лесопосадок. Совместные действия спецназа «Ахмат» и других подразделений привели к стабилизации ситуации: большинство военнослужащих ВСУ либо сдались в плен, либо были ликвидированы.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже не пытались забрать тела павших бойцов после атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат», действующей на данном участке в составе северной группировки войск, с позывным Аид. «В воскресенье [ВСУ] предприняли механизированный удар, перед этим высадку десанта каруселью в посадке у населенного пункта Бердин <...> Противник потерял в живой силе в этой бессмысленной атаке <...> Не пытались тела эвакуировать», — сообщил Аид РИА Новости. По словам военного, вместо того, чтобы эвакуировать тела, они собирали автоматы и другие вещи. Он уточнил, что у солдат ВСУ «нет привычки» забирать тела своих погибших товарищей. По его словам, украинские военны потеряли очень много солдат в недавней атаке на Бердин. Он также отметил, что во время атаки уничтожены две колонны техники ВСУ, и были сожжены две машины, пытавшиеся отступить. Дополнительно Аид сообщил, что после неудачной атаки противника началась операция по зачистке окраин населенного пункта и прилегающих лесопосадок. Совместные действия спецназа «Ахмат» и других подразделений привели к стабилизации ситуации: большинство военнослужащих ВСУ либо сдались в плен, либо были ликвидированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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