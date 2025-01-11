Летевший из Челябинска в Петербург рейс вынужденно приземлился в Москве

Пассажирский самолет авиакомпании «Победа», летевший из Челябинска в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Москве. Причиной стали погодные условия, о которых сообщает аэропорт Пулково.
«Вылет рейса DP 550 из Челябинска задержали на полчаса. Вместо заявленного Санкт-Петербург самолет вынужденно сел в 11:00 в московском Внуково. Пулково занесло снегом», — рассказали пассажиры рейса сайту «74.ру».
Пилот челябинского борта сообщил пассажирам, что ждать разрешение на вылет в Санкт-Петербург придется долго. Аэропорт Пулково на своем официальном сайте сообщает, что обеспечивает обслуживание рейсов «в сложных метеоусловиях». Для безопасности полетов проводится чистка взлетно-посадочных полос от снега и наледи.
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