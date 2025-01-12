США поставили Сербии ультиматум из-за России

Россия должна полностью отказаться от своей доли в Нефтяной индустрии Сербии (NIS). Об этом сообщил координатор США по санкциям Джеймс О 'Брайен. В противном случае Сербия может остаться без поставок топлива.
«Единственное условие — чтобы не было вывода средств в РФ, мы не желаем, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. То есть единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор», — заявил О 'Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии. Его слова приводит РИА Новости.
Он также пообещал, что США помогут сербскому правительству обеспечить непрерывное снабжение нефтью, в случае если будет устранен российский капитал. Он уверен, что это принесет выгоду Сербии и не скажется отрицательно на потребителях в стране. Вместе с тем, вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил опасения, что санкции против NIS могут нанести ущерб сербской экономике и не являются дружеским шагом со стороны США.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов выкупить долю «Газпрома» в «Нефтяной индустрии Сербии» за 700 млн евро, если США введут санкции. Он отметил, что у страны есть средства на приобретение 56,15% акций компании. Вучич планирует обсудить эту ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным в январе, ожидая документов по санкциям.
NIS — ведущий энергетический оператор Юго-Восточной Европы, занимающийся добычей и продажей нефти и газа, а также производством электроэнергии и нефтехимии. Основные акционеры компании — «Газпром нефть» (56,15%) и Сербия (29,87%).
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