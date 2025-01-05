Вучич готов дать РФ 700 млн евро за долю «Газпрома» в нефтяной компании Сербии

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Вучич обсудит ситуацию по доле в «Газпроме» с Путиным
Вучич обсудит ситуацию по доле в «Газпроме» с Путиным Фото:

Сербия готова выкупить долю «Газпрома» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) за 700 млн евро в случае введения санкций США. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич.

«Сербские власти готовы выкупить всю долю „Газпромнефти“ и „Газпрома“ (56,15%) в „Нефтяной индустрии Сербии“ примерно за 700 млн евро в случае санкций США, но попытаются избежать такого пути», — передает слова Вучича официальный сайт президента Сербии. Он добавил, что планирует обсудить ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным в январе, ожидая документов по санкциям.

Глава Сербии отметил, что Белград не вводит санкции против России и рассматривает возможность переговоров о снижении доли «Газпрома» в NIS. Говоря о возможных последствиях, он подчеркнул, что Сербия готова приобрести акции компании и имеет для этого необходимые средства. Тем временем «Нефтяная индустрия Сербии» продолжает работать без препятствий, уверяя, что для ее деятельности нет правовых ограничений.

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Сербия готова выкупить долю «Газпрома» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) за 700 млн евро в случае введения санкций США. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич. «Сербские власти готовы выкупить всю долю „Газпромнефти“ и „Газпрома“ (56,15%) в „Нефтяной индустрии Сербии“ примерно за 700 млн евро в случае санкций США, но попытаются избежать такого пути», — передает слова Вучича официальный сайт президента Сербии. Он добавил, что планирует обсудить ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным в январе, ожидая документов по санкциям. Глава Сербии отметил, что Белград не вводит санкции против России и рассматривает возможность переговоров о снижении доли «Газпрома» в NIS. Говоря о возможных последствиях, он подчеркнул, что Сербия готова приобрести акции компании и имеет для этого необходимые средства. Тем временем «Нефтяная индустрия Сербии» продолжает работать без препятствий, уверяя, что для ее деятельности нет правовых ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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