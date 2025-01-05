Вучич готов дать РФ 700 млн евро за долю «Газпрома» в нефтяной компании Сербии

Сербия готова выкупить долю «Газпрома» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) за 700 млн евро в случае введения санкций США. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич.
«Сербские власти готовы выкупить всю долю „Газпромнефти“ и „Газпрома“ (56,15%) в „Нефтяной индустрии Сербии“ примерно за 700 млн евро в случае санкций США, но попытаются избежать такого пути», — передает слова Вучича официальный сайт президента Сербии. Он добавил, что планирует обсудить ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным в январе, ожидая документов по санкциям.
Глава Сербии отметил, что Белград не вводит санкции против России и рассматривает возможность переговоров о снижении доли «Газпрома» в NIS. Говоря о возможных последствиях, он подчеркнул, что Сербия готова приобрести акции компании и имеет для этого необходимые средства. Тем временем «Нефтяная индустрия Сербии» продолжает работать без препятствий, уверяя, что для ее деятельности нет правовых ограничений.
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