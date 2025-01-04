Вучич из-за страха за свою страну потребовал разговора с Путиным

Вучич потребовал разговора с Путиным из-за санкции США против компании NIS
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Вучич заявил, что санкции против компании NIS вели страну в тяжелое положение
Вучич заявил, что санкции против компании NIS вели страну в тяжелое положение Фото:

Президент Сербии Александар Вучич объявил о планах запросить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в период с 25 по 27 января. Поводом для этого стало введение США санкций против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

«Я рассчитываю на разговор с Путиным и планирую запросить его примерно 25-27 января, когда станет ясно, какие результаты принесли мои переговоры с новой американской администрацией и есть ли у нас шансы что-либо изменить в этот короткий период», — заявил Вучич во время последнего заседания правительства. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что решение вести санкции может быть связано с желанием США дестабилизировать обстановку в стране, которая сейчас из-за этого находится в тяжелом положении.

NIS — один из ведущих энергетических операторов Юго-Восточной Европы, занимающийся добычей и продажей нефти и газа, производством и сбытом электроэнергии, а также реализацией проектов в нефтехимии. Производственные мощности компании распределены по Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Основные акционеры — «Газпром нефть» (56,15%) и Сербия (29,87%). 

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Президент Сербии Александар Вучич объявил о планах запросить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в период с 25 по 27 января. Поводом для этого стало введение США санкций против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). «Я рассчитываю на разговор с Путиным и планирую запросить его примерно 25-27 января, когда станет ясно, какие результаты принесли мои переговоры с новой американской администрацией и есть ли у нас шансы что-либо изменить в этот короткий период», — заявил Вучич во время последнего заседания правительства. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что решение вести санкции может быть связано с желанием США дестабилизировать обстановку в стране, которая сейчас из-за этого находится в тяжелом положении. NIS — один из ведущих энергетических операторов Юго-Восточной Европы, занимающийся добычей и продажей нефти и газа, производством и сбытом электроэнергии, а также реализацией проектов в нефтехимии. Производственные мощности компании распределены по Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Основные акционеры — «Газпром нефть» (56,15%) и Сербия (29,87%). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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