Вучич из-за страха за свою страну потребовал разговора с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич объявил о планах запросить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в период с 25 по 27 января. Поводом для этого стало введение США санкций против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).
«Я рассчитываю на разговор с Путиным и планирую запросить его примерно 25-27 января, когда станет ясно, какие результаты принесли мои переговоры с новой американской администрацией и есть ли у нас шансы что-либо изменить в этот короткий период», — заявил Вучич во время последнего заседания правительства. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что решение вести санкции может быть связано с желанием США дестабилизировать обстановку в стране, которая сейчас из-за этого находится в тяжелом положении.
NIS — один из ведущих энергетических операторов Юго-Восточной Европы, занимающийся добычей и продажей нефти и газа, производством и сбытом электроэнергии, а также реализацией проектов в нефтехимии. Производственные мощности компании распределены по Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Основные акционеры — «Газпром нефть» (56,15%) и Сербия (29,87%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.