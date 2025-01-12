Поезд с десятками вагонов сошел с рельсов в Бурятии

С рельсов сошли 22 вагона грузового поезда
В Республике Бурятия произошел инцидент, в ходе которого 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов. Отмечается, что в результате происшествия задерживается пассажирский поезд Кисловодск — Тында.
«На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть», — написало МЧС по Бурятии.
На месте работают специалисты. Информация о происшествии уточняется, подчеркнули в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.