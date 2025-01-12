12 января 2025

Поезд с десятками вагонов сошел с рельсов в Бурятии

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С рельсов сошли 22 вагона грузового поезда
С рельсов сошли 22 вагона грузового поезда Фото:

В Республике Бурятия произошел инцидент, в ходе которого 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов. Отмечается, что в результате происшествия задерживается пассажирский поезд Кисловодск — Тында.

«На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть», — написало МЧС по Бурятии.

На месте работают специалисты. Информация о происшествии уточняется, подчеркнули в ведомстве.

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В Республике Бурятия произошел инцидент, в ходе которого 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов. Отмечается, что в результате происшествия задерживается пассажирский поезд Кисловодск — Тында. «На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть», — написало МЧС по Бурятии. На месте работают специалисты. Информация о происшествии уточняется, подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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