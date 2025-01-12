12 января 2025

Уголовное дело возбуждено в Бурятии после схода вагонов с рельсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи возбудили дело по факту схода вагонов с рельсов
Следователи возбудили дело по факту схода вагонов с рельсов Фото:

После происшествия в Бурятии, в ходе которого 22 пустых вагона сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов», — сообщило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не было.

22 порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. По информации, МЧС был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.

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После происшествия в Бурятии, в ходе которого 22 пустых вагона сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. «В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов», — сообщило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не было. 22 порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. По информации, МЧС был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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