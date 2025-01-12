Уголовное дело возбуждено в Бурятии после схода вагонов с рельсов

После происшествия в Бурятии, в ходе которого 22 пустых вагона сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов», — сообщило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не было.
22 порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. По информации, МЧС был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.
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